Udinese-Verona, in dubbio Pussetto. Tra i gialloblù out Casale e Frabotta

Nonostante figuri regolarmente nell'elenco dei convocati, Ignacio Pussetto potrebbe non essere disponibile per la gara di questa sera, mercoledì 27 ottobre, contro il Verona.

Stando infatti a quanto riportato su TuttoUdinese.it, l'attaccante argentino avrebbe accusato un problema muscolare nella seduta di rifinitura. Per la sostituzione, Gotti sta pensando a Samardzic dal primo minuto.

Sul fronte Hellas, mister Tudor ha convocato 23 calciatori per il match in programma oggi alle ore 18.30 e valido per la 10ª giornata della Serie A. Tra i gialloblù unici assenti Nicolò Casale, reduce da un affaticamento dopo la gara giocata con la Lazio, e Gianluca Frabotta, sulla via del recupero dall'infiammazione al tendine d'Achille.