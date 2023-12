Udinese - Hellas Verona, le probabili formazioni | Gialloblù con lo stesso modulo, ma senza Hien e Saponara

Interrotta la lunga serie di sconfitte con il pareggio maturato con il Lecce, l'Hellas Verona ora cerca la giusta continuità per risollevare la propria classifica.

Per i gialloblù si prospetta una trasferta difficile, quella sul campo dell'Udinese, guidata dall'ex Cioffi che non pare avere nessuna intenzione di lasciare punti per strada alla sua vecchia squadra. Mister Baroni chiede ai suoi lo stesso atteggiamento visto nell'ultima sfida, e per farlo cercherà di riproporre la stessa impronta tattica (o perlomeno, molto simile) vista contro i salentini. Nel frattempo arrivano due esclusioni importanti per la formazione scaligera: Hien e Saponara non sono infatti stati inseriti nell'elenco dei convocati, dato che entrambi hanno riportato un risentimento muscolare. Appuntamento fissato alle ore 15 di oggi, domenica 3 dicembre, al 'Bluenergy Stadium' di Udine.

I PRECEDENTI - Udinese ed Hellas Verona si sono affrontate 76 volte nella loro storia: i gialloblù hanno vinto 27 confronti mentre l'Udinese ne ha vinti 25, 24 invece i pareggi. L'Udinese è imbattuta da sei gare interne contro il Verona in Serie A (3 vittorie e 3 pareggi), anche se ha pareggiato i due più recenti: i bianconeri non hanno mai impattato più partite casalinghe consecutive contro gli gialloblù. L'ultimo confronto tra Udinese e Verona giocatosi in Friuli non terminato in pareggio risale alla stagione 2020/21, quando alla 'Dacia Arena' i bianconeri vinsero con il risultato di 2-0.

QUI UDINESE - Brutta notizia per l’Udinese di Cioffi, che perde il pilastro della difesa Bijol fino al nuovo anno. Un'altra assenza pesante, che si aggiunge ai problemi in attacco e agli acciacchi di Pereyra, che il tecnico friulano conta di recuperare però in tempo. In porta quindi nel 3-5-2 Silvestri, davanti a lui Kabasele rimpiazzerà il gigante sloveno, con Ferreira e Perez ai Lati. Sulle fasce Ebosele e Zemura, con Walace, Payero e Samardzic in mezzo. Con Pereyra out, a supporto di Success dovrebbe giocare Thauvin. Così l'allenatore dei bianconeri sull'avversario: «È una partita importante come lo sono tutte. Abbiamo lavorato sull'atteggiamento di squadra e su come vincere le partite. Sono più quelle che si vinceranno con questo atteggiamento che con un altro. Ci aspettiamo un Verona che venga qua voglioso e conscio che è uno scontro che gli permetterebbe di agguantarci in classifica. Consapevoli di questo ci faremmo trovare pronti».

QUI HELLAS VERONA - Baroni dovrebbe proseguire con la linea del 4-3-3 anche nella delicata trasferta di Udine. Probabile lo schieramento di Tachatchoua dal 1' sulla corsia destra con Coppola (Hien si è fermato nella rifinitura) e Amione confermati centrali davanti a Montipò e Terracciano sulla fascia opposta. In mediana Suslov e Folorunsho sono pronti ad affiancare Duda, mentre davanti si va verso il tridente Lazovic a sinistra, Ngonge a destra e Djuric riferimento offensivo centrale. Così Baroni nella conferenza stampa dell'anti-vigilia: «Continuità al modulo e alla prestazione? Come prestazione bisognerà farlo assolutamente. Lunedì c'è stata grande voglia di vincere la partita, fattore che non deve mai mancare in un campionato così difficile come il nostro, l'atteggiamento è la cosa più importante. L'assetto utilizzato ha dato maggior compattezza alla squadra, continuiamo a lavorare su questo. Contro il Lecce siamo partiti bene, poi abbiamo preso un gol evitabile e anche inaspettato che ci ha un po' intimoriti, ma credo che poi ci siamo ripresi e abbiamo interpretato la partita in maniera ottima, recuperando due volte lo svantaggio. La strada da seguire è questa. In questo momento abbiamo bisogno di rafforzarci, di credere in quello che facciamo. L'atteggiamento propositivo che abbiamo avuto può darci fiducia. Dawidowicz? Con le lesioni muscolari è sempre difficile fare delle previsioni, e oltretutto lui non ha subito un infortunio grave ma si è fatto male in un punto fastidioso. Pawel è un ragazzo che vorrebbe esserci sempre, la sua mentalità ci facilita magari nel recuperarlo qualche giorno prima, ma dobbiamo seguire l'iter corretto del recupero. Saponara? Riccardo come detto si sta allenando bene. Come da tutti, anche da lui pretendo di più per creare i giusti equilibri della squadra. Ci sono partite in cui serve la corsa: lunedì ho fatto delle valutazioni in base anche all'avversario che affrontavamo. Deve darci una mano e può farlo, io lo aspetto. Udinese? Una squadra solida, molto fisica, che ha struttura e forza, oltre che giocatori di grande qualità. Loro faranno una partita importante, ma questa consapevolezza deve darci solo maggiore convinzione nel fare la nostra gara. Noi abbiamo bisogno di punti, ma anche di dare continuità alle prestazioni e alla mentalità. Quando vai a giocare in questi stadi devi essere pronto all'atmosfera che ti troverai di fronte. Dobbiamo prepararci al meglio continuando a perseguire la nostra crescita, consapevoli certo delle qualità dell'avversario e della sua prestanza fisica. Dovremo avere grande attenzione sulle palle inattive e anche su altri aspetti. Ho fiducia nella mia squadra. Bene la fase offensiva col Lecce? È stato un aspetto importante, Duda è arrivato al tiro sfiorando il gol, come anche i mediani, e in generale la squadra ha creato tantissimo. Non penso che finora in stagione il Lecce avesse preso così tanti tiri contro. Aver giocato così contro una squadra solida ci rafforza. Ora continuiamo a lavorare a testa bassa e andiamo forte».

ARBITRO - Fabio Maresca di Napoli

Le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Success, Thauvin

VERONA (4-3-3): Montipò; Faraoni, Coppola, Amione, Terracciano; Folorunsho, Duda, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic