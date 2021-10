Udinese - Hellas Verona, le probabili formazioni | In difesa sale Magnani, Gotti ritrova Pereyra

Non c'è tempo per godersi a lungo la splendida vittoria contro la Lazio, perché l'Hellas tornerà già in campo domani, 27 ottobre, alle ore 18.30 in occasione del turno infrasettimanale di campionato.

Il match, valido per la 10^ giornata di Serie A, vedrà il Verona in trasferta alla Dacia Arena, stadio di casa dell'Udinese. I gialloblù hanno raccolto 11 punti con Igor Tudor al comando, e inoltre hanno segnato almeno due gol in tutte le ultime sei gare. La formazione scaligera è quella con più gol realizzati nei primi 15' di gioco (6), ed è l'unica a non avere incassato reti nella prima mezz'ora di gara.

Si tratta di una sfida importante, nel segno della continuità della marcia verso la salvezza. Di fronte si affronteranno anche diversi ex: Barak e Lasagna da una parte, Silvestri e Udogie dall'altra. Oltre allo stesso tecnico Tudor, che ha esordito da allenatore in Serie A sulla panchina dell'Udinese, con la quale ha collezionato 25 partite di campionato.

I PRECEDENTI - Udinese e Verona si sono affrontate ben 34 volte nella massima serie del campionato italiano. Regna l'equilibrio più totale: 11 vittorie gialloblù e 11 vittorie bianconere, con 12 pareggi. Prendendo in considerazione solo le gare giocate alla Dacia Arena (o Friuli), l'Udinese ha trionfato 9 volte su 17 incontri. L'ultima vittoria in casa dei friulani per l'Hellas è arrivata nel 2-1 del 14 dicembre 2014: nell'occasione al vantaggio di Di Natale risposero prima Luca Toni allo scadere del primo tempo e poi il centrocampista Lazaros Christodoulopoulos all'inizio della ripresa. In totale, i friulani hanno realizzato 25 gol, contro i 18 dei veneti.

QUI UDINESE - L'Udinese di Gotti arriva alla sfida dopo tre pareggi, l'ultimo dei quali ottenuto contro l'Atalanta. 1 a 1 il risultato finale, col gol di Beto al 94' che ha regalato un punto prezioso ai friulani. Non ci sarà Deulofeu, ancora condizionato da un problema al piede, ma torna titolare Pereyra dopo la squalifica. Avanti Pussetto a far coppia con Beto, sulle fasce in pole Molina e Udogie, ma viva la concorrenza di Soppy e Larsen. In difesa Nuytinck al centro con ai lati Samir e Becao. Tra i pali Silvestri.

QUI HELLAS VERONA - L'attacco scaligero sarà guidato ancora da Simeone, insostituibile dopo i quattro gol alla Lazio. L'argentino, "pressato" da Kalinic e Lasagna, verrà sostenuto di nuovo da Barak e Caprari (ma attenzione all'alternativa Bessa). In mezzo al campo Veloso dovrebbe partire ancora titolare, soliti esterni Faraoni e Lazovic. In difesa chance in arrivo per Magnani con Gunter e Dawidowicz. Ai box Casale e Frabotta.

ARBITRO - Matteo Marchetti di Ostia Lido

Le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; N. Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Pussetto, Beto.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.