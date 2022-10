Trofeo Veneto Promozione, risultati e marcatori dei sedicesimi di finale

Match di Coppa per i dilettanti di Promozione, impegnati nell'infrasettimanale che segue i primi quattro incontri di campionato.

Nel Trofeo Veneto della categoria, le squadre veronesi qualificate dopo il primo turno si sono sfidate in occasione dei sedicesimi di finale della competizione. L'Audace supera 3 a 1 il Cadidavid, andando a segno con Herber (doppietta) e Marcolini, ai quali ha replicato per i biancazzurri il solo Mileto. Stesso risultato in AlbaredoRonco-Isola Rizza Roverchiara, con gli ospiti illusi dal vantaggio siglato su rigore da Malagnini, poi rimontati dal tris calato da Dall'Omo, Castagna e Bertini (3-1). La Virtus, avanti con Garofolo e Romano, viene ribaltata dal San Giovanni Lupatoto, che ringrazia per l'autogol di Eller e agguanta con Meggiorini il pareggio (2-2) che poi vale, al termine della lotteria vincente dei calci di rigore, il passaggio del turno.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per i sedicesimi di finale di Trofeo Veneto Promozione:

SEDICESIMI DI FINALE TROFEO VENETO PROMOZIONE