Trofeo Veneto Promozione, risultati e marcatori delle partite della seconda giornata

Seconda giornata di Coppa per i dilettanti, che hanno preso il via con la nuova stagione.

Nel Trofeo Veneto di Promozione tante le squadre veronesi in campo, che dopo il primo turno disputato lo scorso fine settimana, si sono sfidate in occasione della seconda giornata della competizione.

Nel girone 1 il Castelnuovo scappa subito con un 3 a 0 che sembra lasciare poche speranze al Concordia, che invece sfiora la rimonta portandosi sul 3 a 2 finale. La formazione di mister Canovo a segno con Cadete, prima su rigore e poi su azione, e Rossi; per gli ospiti Paiusco e Ghirlanda su penalty nella ripresa. Vittoria anche per il Lugagnano, che espugna il campo del Povegliano con uno scoppiettante 4 a 2. Dalla Valentina e Perozzi, oltre alla sfortunata autorete di Orifici, regalano il successo agli uomini di mister Santelli. Inutile il temporaneo ribaltamento firmato da Piacenza e Bettinardi. Girone 2 con successi di misura nei due match paralleli: Herber man of the match dell'1 a 0 tra Audace e Virtus, mentre l'Alba Borgo Roma allo scadere punisce 2 a 1 il Cadidavid con Savi, in gol dopo le marcature di Gealin e Jovic. San Giovanni Lupatoto corsaro nel girone 3, con l'1 a 0 definitivo a Nogara sigillato da Marastoni. Risultato analogo anche tra Aurora Cavalponica e Isola Rizza Roverchiara, incontro del girone 4, che viene deciso dalla punizione concretizzata da Lucchiari. L'Atletico Cerea ottiene i primi tre punti del torneo, battendo 3 a 2 l'Albaronco. Parol, Miatton e Romano su rigore i marcatori dei padroni di casa, mentre Tieni e Arma su rigore per gli ospiti.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la seconda giornata di Trofeo Veneto Promozione:

GIRONE 1

Castelnuovo DG - PGS Concordia 3-2 (Cadete rig., Cadete, Rossi, Paiusco, Ghirlanda rig.)

Povegliano Veronese - Lugagnano 2-4 (Dalla Valentina, Piacenza, Bettinardi, Dalla Valentina, autogol Orifici, Perozzi rig.)

GIRONE 2

Audace Calcio - Virtus 1-0 (Herber)

Cadidavid - Alba Borgo Roma 1-2 (Gelain, Jovic, Savi)

GIRONE 3

Nogara - San Giovanni Lupatoto 0-1 (Marastoni)

GIRONE 4