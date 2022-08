Trofeo Veneto Promozione, risultati e marcatori della prima giornata

Partita ufficialmente la stagione per i dilettanti, impegnati con i primi incontri di Coppa.

Nel Trofeo Veneto di Promozione tante le squadre veronesi in campo, che nel fine settimana si sono sfidate in occasione della prima giornata della competizione.

Nel girone 1 solo pali e nessuna rete nel match tra Lugagnano e Virtus, con il punteggio finale rimasto bloccato sullo 0 a 0. Pareggiano anche Pedemonte e Audace, ma in questo caso per 1 a 1, con il rigore di Rainero a riequilibrare la sfida per i locali dopo il timbro ospite siglato da Herber. Stesso risultato anche tra Mozzecane e Cadidavid, unica gara del girone 2, considerando il turno di riposo del Team Santa Lucia Golosine: a Menini risponde Magro (1-1). Nel derby del girone 3, giocato tra Isola Rizza Roverchiara e Oppeano, ad avere la meglio sono i padroni di casa, che si impongono 2 a 1 grazie alle reti di Afyf e Birlea, con il successivo penalty di Pauletto utile solo ad accorciare le distanze. Nell'altro incontro, quello tra Pro Sambonifacese e San Giovanni Lupatoto, le porte rimangono inviolate (0-0). Nel girone 4, l'AlbaredoRonco batte 2 a 0 il Cologna Veneta grazie ai gol realizzati da Sacconi e Pasquali; rimonta esterna per il Badia Polesine ai danni dell'Atletico Cerea, avanti con il vantaggio di Barotto, che si vede superare dalla doppietta messa a segno da Dame (1-2).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la prima giornata di Trofeo Veneto Promozione:

GIRONE 1

Lugagnano - Virtus 0-0

Pedemonte - Audace 1-1 | Herber (A), Rainero rig. (P)

GIRONE 2

Mozzecane - Cadidavid 1-1 | Menini (C), Magro (M)

GIRONE 3

Isola Rizza Roverchiara - Oppeano 2-1 | Afyf (IRR), Birlea (IRR), Pauletto rig. (O)

Pro Sambonifacese - San Giovanni Lupatoto 0-0

GIRONE 4