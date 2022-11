Trofeo Veneto Promozione, risultati e marcatori degli ottavi di finale

Match di Coppa per i dilettanti di Promozione, impegnati nell'infrasettimanale che segue i primi incontri di campionato.

Nel Trofeo Veneto della categoria, le squadre veronesi rimaste in corsa dopo i sedicesimi si sono sfidate in occasione degli ottavi di finale della competizione. Il Chiampo ha avuto la meglio sul San Giovanni Lupatoto all'89': alle reti locali biancorosse di Marastoni e su autogol, gli ospiti vicentini hanno risposto con Dal Lago, Milosevic e, in extremis, con la rovesciata vincente da parte di Melis (2-3). L'Audace, dopo un incontro bloccato sullo 0 a 0 con l'Albaronco, l'ha spuntata invece alla lotteria dei calci di rigore e accede così, come unica formazione scaligera, ai quarti di finale della competizione.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per gli ottavi di finale di Trofeo Veneto Promozione:

OTTAVI DI FINALE TROFEO VENETO PROMOZIONE