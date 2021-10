Trofeo Veneto Promozione, il programma delle partite dei sedicesimi di finale

Il Castelnuovo del Garda ospita l'Audace, l'Oppeano attende l'Aurora Cavalponica. Concordia in trasferta a Trissino, così come l'Atletico Cerea sul campo della Virtus. Il fischio d'inizio è fissato per mercoledì 13 ottobre