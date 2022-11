Trofeo Veneto Promozione, il programma delle partite degli ottavi di finale

Nel Trofeo Veneto di Promozione si torna in campo nella serata di oggi, mercoledì 23 novembre, per gli ottavi di finale della competizione in gare di sola andata.

Il fischio d'inizio di tutte le partite è fissato alle ore 20.30, tranne quella tra Julia Sagittaria e Longarone Alpina che inizia alle 14.30.

Questo il programma degli incontri delle squadre veronesi rimaste in corsa:

OTTAVI DI FINALE TROFEO VENETO PROMOZIONE

Audace - AlbaredoRonco

San Giovanni Lupatoto - Chiampo

Per le formazioni vincitrici, i successivi quarti di finale sono previsti per mercoledì 1° febbraio 2023.