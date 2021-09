Trofeo Veneto Promozione, partenza sprint Oppeano: San Giovanni Lupatoto battuto 3 a 1

La squadra di mister Pennacchioni debutta in Coppa con una bella vittoria. Soddisfatto il presidente Agnolin, che elogia i due marcatori Coraini e Manganotti

L'ACD Oppeano parte subito forte.

Al debutto in Trofeo Veneto di Promozione, la squadra di mister Pennacchioni ha superato in trasferta il San Giovanni Lupatoto.

Come riportato sul sito ufficiale del Club, un match chiuso già dal primo tempo grazie alle tre reti messe a segno dai biancorossi. Al 15′ sblocca la gara Coraini, autore di un eurogol con una super punizione all’incrocio calciata dal limite dell’area. Il raddoppio arriva al 39′: letale Manganotti con un rasoterra insidioso. Lo stesso Manganotti firma poi la doppietta personale, chiudendo i primi 45 minuti con il tabellino di 3 a 0. Nella ripresa il San Giovanni prova a farsi vedere in avanti, trovando però solamente il gol al 75′ con il colpo di testa di Bezzetto, per il 3 a 1 finale.

Il Presidente Luca Agnolin, il giorno dopo la gara, ha commentato: «Complimenti ai miei ragazzi, bella partita e gara impeccabile contro una squadra giovane ma ben attrezzata in tutti i reparti».

In programma per la seconda giornata del girone 3 Nogara-San Giovanni Lupatoto, con l’Oppeano che osserverà un turno di riposo.

Questo il tabellino dettagliato dell'incontro:

1^ GIORNATA TROFEO VENETO PROMOZIONE:

SAN GIOVANNI LUPATOTO – OPPEANO 1-3 (0-3)

Reti: 15’pt Coraini (O), 39′ e 43’pt Manganotti (O), 30’st Bezzetto (SGL)

San Giovanni Lupatoto: Rossi, Rossignoli, Sandri, Cengiarotti (22’st Corra), Vukovic, Andriani, Garzetta, Perbellini, Otoo (42’st Bernardi), Raimo (32’st Murtezi), Marastoni (8’st Bezzetto). All. Girlanda.

Oppeano: Afyf, M. Miron, Gambato, Tarocco (18’st Barnaba), M. Miron, Antonioli (8’st Vanzetta), Ferrari, Ivanov, Coraini (32’st Diagne), Manganotti, Badia (18’st Visentini). All. Pennacchioni.