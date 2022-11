Trofeo Veneto Promozione, gli abbinamenti degli ottavi di finale

Nella mattinata di lunedì, 31 ottobre, presso la sede del Comitato Regionale, si è svolto il sorteggio per definire le squadre che giocheranno in casa il prossimo turno del Trofeo Veneto di Promozione.

Per questa fase della competizione, giunta agli ottavi di finale, il sorteggio è stato effettuato nei casi in cui entrambe le formazioni abbiano giocato il turno precedente tra le mura amiche, o entrambe in trasferta.

Di seguito il tabellone ufficiale delle sfide riguardanti le tre compagini veronesi rimaste, con gare in programma mercoledì 23 novembre alle ore 20.30.

OTTAVI DI FINALE TROFEO VENETO PROMOZIONE