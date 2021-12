Torino-Verona, informazioni per l'acquisto dei biglietti del Settore Ospiti

Come reso noto dall'Hellas Verona tramite il proprio sito ufficiale, il Torino ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la prossima gara, valida per la 18^ giornata della Serie A TIM 2021/22, in programma domenica 19 dicembre (ore 18) allo stadio 'Olimpico Grande Torino' di Torino.

Di seguito tutti i dettagli di prevendita, modalità di acquisto e prezzi dei tagliandi:

INIZIO PREVENDITA

La prevendita, relativa Settore Ospiti è già attiva e lo sarà fino alle ore 19 di sabato 18 dicembre.

DOVE ACQUISTARE

Online sul sito torinofc.vivaticket.it oppure nei negozi punti vendita TicketOne

PREZZI

Intero: 20€

Under 16: 10€

INFO UTILI

Gli ingressi dello stadio Olimpico Grande Torino apriranno due ore prima dell'inizio della gara. Al fine di regolamentare gli accessi ai prefiltraggi dello stadio, si raccomanda di arrivare allo stadio con congruo anticipo e presentarsi agli ingressi muniti di: titolo di accesso + documento di identità + green pass al fine da velocizzare le modalità di controllo da parte del personale di servizio.

Per l'accesso all'impianto in occasione della gara sarà obbligatorio essere in possesso del SUPER GREEN PASS (ciclo vaccinale completato oppure certificazione di avvenuta guarigione dal COVID-19) e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie durante tutta la permanenza all'interno dell'impianto sportivo.