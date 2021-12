Torino, Juric: «Col Verona partita difficile ed emozionante per me, sarebbe una grande cosa vincere e scavalcarlo in classifica»

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con la Sampdoria, costata ai granata l'eliminazione dalla Coppa Italia ai sedicesimi.

Così al termine dell'incontro l'allenatore croato, che non nasconde la rabbia per come sono arrivate le due reti incassate dai suoi: «Penso che se andiamo così sulle seconde palle contro il Verona prendiamo sei gol. Queste sono le cose che decidono le sorti di una partita. Il calcio va in questa direzione, sono sempre di meno le azioni pulite. Il gioco è molto su seconde palle e contrasti».

Sul prossimo match di campionato contro l'Hellas, invece, questo il commento del grande ex: «Sarà una partita difficilissima, normale che un po' di emozione da parte mia ci sarà perché sono stati due anni meravigliosi, abbiamo costruito tante belle cose e vedrò molta gente con piacere. Abbiamo una grande occasione di andare avanti a loro in classifica, che sarebbe una grande cosa. Dobbiamo ripetere come minimo la prestazione fatta col Bologna per cercare di essere al loro livello. Recupero infortunati? Bremer ha fatto allenamento a Torino, le sensazioni erano positive e speriamo di averlo a disposizione. Lui come Djidji, che potrebbe essere disponibile per almeno uno spezzone».