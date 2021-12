Torino - Hellas Verona, le probabili formazioni | Dopo la Coppa tornano i titolari: Tudor tenta lo sgambetto all'ex Juric

L'Hellas Verona di fronte al suo più recente passato.

Alle 18 di domani, domenica 19 dicembre, sul campo dello stadio 'Olimpico Grande Torino' i gialloblù affronteranno proprio il Torino del grande ex Ivan Juric, tecnico che ha fatto le fortune degli scaligeri nelle scorse due stagioni. «Abbiamo una grande occasione di andare avanti a loro in classifica, che sarebbe una grande cosa», ha detto l'attuale allenatore dei granata. L'amico Igor Tudor, però, ha un'idea diversa, e punta a fare lo sgambetto al collega connazionale. Tutte e due le formazioni giungono dall'eliminazione ai sedicesimi di Coppa Italia, contro Empoli e Sampdoria, match nei quali i due mister hanno adottato un ampio turnover proprio in ottica di questo importante confronto di campionato.

I PRECEDENTI - Sette delle ultime otto sfide di Serie A tra Torino e Verona sono terminate in parità. Quella granata, peraltro, è la squadra contro cui i gialloblù hanno ottenuto più pareggi in Serie A, ben 24. Il punteggio più frequente nel massimo campionato è lo 0-0, risultato di 11 incontri. Inoltre, tutte le ultime quattro sfide dell'Hellas in Serie A in casa dei piemontesi sono terminate in pareggio, le ultime due per 1-1: in queste due occasioni, per gli scaligeri andarono in gol nella stagione 2019/20 Fabio Borini e Federico Dimarco in quella successiva. Il Verona ha registrato 14 pareggi esterni in 27 trasferte contro il Torino in Serie A: è la squadra contro cui ne conta di più nella massima serie.

QUI TORINO - Dopo l'ampio turnover adottato nella gara dei sedicesimi di Coppa Italia persa contro la Sampdoria, Juric torna a puntare sui big in vista dell'ultima gara casalinga dell'anno contro l'Hellas. In porta torna Milinkovic-Savic, a centrocampo confermatissima la coppia Lukic-Pobega, in attacco riecco Sanabria. Resta in dubbio Bremer, che se non dovesse recuperebbe lascerebbe il suo posto a Buongiorno con Zima a destra e Rodriguez a sinistra. Sulle fasce favoriti Singo e Vojvoda, sulla trequarti sono in vantaggio Praet e Pjaca.

QUI HELLAS VERONA - Anche per Tudor, dopo il massiccio turnover in Coppa Italia, adesso è nuovamente tempo di affidarsi ad un undici di titolarissimi. Ancora scelte obbligate in difesa, dove agiranno Casale, Magnani e Ceccherini a protezione di Montipò. In mediana Veloso è leggermente favorito su Ilic per affiancare Tameze in regia, mentre è sicura la presenza sulle corsie dei soliti Faraoni e Lazovic. Barak cerca ancora la condizione migliore, ma questa volta non dovrebbero esserci impedimenti al suo impiego dal primo minuto: salvo sorprese, saranno lui e Caprari ad appoggiare Simeone in attacco. Così il tecnico croato nella conferenza stampa della vigilia: «Che partita sarà? Molto importante per noi. Servirà una gara seria da parte nostra, il Torino ha un modo simile al nostro di interpretare le partite e ha grande fisicità, sarà una sfida difficile. Ci sarà da lottare su ogni metro di campo, ogni duello, ogni seconda palla. Decisivo sarà anche limitare gli errori, per portare a casa il risultato: sarà una gara probante sia dal punto di vista fisico che mentale. Mi piacerebbe riproporre una prestazione simile a quella fatta contro l'Atalanta, che è stata un'ottima gara da parte nostra. Penso di avere giocatori forti, ho grande stima e fiducia in tutti i miei, e andremo a Torino per dimostrare questa forza. Juric? Non è un confronto tra allenatori, ma un grande duello sportivo; schiererò chi sarà pronto a lottare su ogni pallone. Come sta la squadra? Oggi c'è l'ultimo allenamento e solo al termine dello stesso sapremo chi avremo a disposizione. Contro l'Atalanta avremmo meritato sicuramente qualcosa in più, anche se non sono arrivati punti ci ha aiutato a capire le potenzialità di questa squadra. Lasagna? Sta molto bene ed è un giocatore importante sia per il Verona che per la Serie A. Cancellieri? Lo vedo in crescita, anche dal punto di vista mentale, ha doti molto interessanti e ha compagni di reparto forti, ma sta apprendendo molto. Coppola? Ha fatto bene in Coppa, mi è piaciuto molto e resterà in Prima Squadra».

ARBITRO - Michael Fabbri di Ravenna

Le probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Pjaca; Sanabria.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.