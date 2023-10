Torino - Hellas Verona, le probabili formazioni | I gialloblù perdono Hien per infortunio

Dopo un grande inizio di campionato, ma anche dopo aver raccolto solo un punto nelle ultime quattro uscite, ora l'Hellas ha necessità più che mai di tornare a fare risultato.

La prima chance si presenta in una trasferta complicata e delicata, quella a Torino contro la squadra dell'ex Juric, squadra fisica e molto ben organizzata difensivamente. I gialloblù di Baroni, reduci dai ko di misura con Milan e Atalanta, si presentano senza grandi novità nel possibile undici iniziale: la notizia di primo piano riguarda l'assenza di Hien, out per un infortunio muscolare rimediato in allenamento, che verrà con ogni probabilità sostituito da Coppola. Terracciano, che ha ben figurato, viene insidiato da Lazovic per la corsia mancina, mentre per il resto lo schieramento sarà grosso modo lo stesso visto contro la Dea. Fischio d'inizio fissato alle 18.30 di questa sera, lunedì 2 ottobre, allo stadio 'Olimpico Grande Torino'.

I PRECEDENTI - Il Torino è rimasto imbattuto in 12 delle ultime 13 sfide contro il Verona in Serie A (4 vittorie e 8 pareggi), vincendo tre delle quattro gare più recenti contro i gialloblù. Nelle ultime sette sfide tra Torino e Verona in Serie A nessuna delle due squadre ha mai segnato più di una rete nella singola partita, con sette reti granata e quattro gialloblù nel periodo. Sei delle ultime otto sfide tra Torino e Verona disputate in casa dei granata in Serie A sono terminate in parità, con una vittoria a testa a completare il bilancio in questo parziale.

QUI TORINO - Abbondanza in attacco ed emergenza in difesa per Juric, che si appresta a sfidare il suo "vecchio" Verona: nel reparto arretrato agli indisponibili Djidji e Zima si è aggiunto Buongiorno, che ha riportato una lesione all'adduttore. Contro i gialloblù va quindi verso il debutto da titolare Sazonov tra Schuurs e Rodriguez. Sugli esterni ci sono Bellanova e Lazaro, al momento avanti nei ballottaggi con Soppy, in mediana Ricci e Ilic sono in vantaggio su Tameze. Davanti, invece, il tecnico croato ha l'imbarazzo della scelta: la sfida è tutta tra Radonjic e Seck, con Vlasic e Karamoh decisamente più staccati, mentre Zapata e Sanabria viaggiano verso un'altra maglia da titolare. Così l'allenatore rossoblù sull'avversario: «Il Verona ha un bello spirito, ha messo in difficoltà Milan e Atalanta e ha battuto la Roma. Giocano 3-4-3, sarà una battaglia e mi aspetto una partita sporca. Dobbiamo portarla a casa e sfruttare ogni situazione».

QUI HELLAS VERONA -Baroni perde Hien per infortunio, e sarà dunque costretto a rivedere la linea difensiva. Probabile si riveda Coppola a destra dal 1' insieme a Magnani e Dawidowicz davanti a Montipò. In mezzo dovrebbero andare Hongla e Folorunsho, mentre sugli esterni si va verso la conferma di Terracciano e Faraoni (ma occhio a Lazovic). Davanti invece Duda e Ngonge sono pronti a supportare uno tra Bonazzoli e Henry, con il primo favorito. Così il tecnico toscano nella conferenza stampa dell'anti-vigilia: «Problema del gol? I problemi dobbiamo risolverli, trovare le soluzioni è il nostro lavoro. Guardando le ultime gare, mi fa piacere il fatto che la squadra abbia sempre tenuto il campo restando compatta, poi chiaramente si parte sempre da come fare gol. Contro Milan e Atalanta, abbiamo tirato in porta nel complesso cinque volte in più dell'avversario, sebbene con una conclusione in meno nello specchio della porta. Considerando anche il Bologna, siamo in pari tra tiri verso la porta e tiri nello specchio della porta. Dobbiamo migliorare nel mettere i nostri attaccanti in condizioni di segnare, in questo periodo abbiamo ruotato otto giocatori davanti, a causa di problemi fisici, infortuni e nuovi arrivati. Dobbiamo trovare soluzioni insieme alla squadra per fare più gol. Torino? Contro il Torino sarà un'altra partita molto complicata: loro sono molto fisici e hanno delle certezze vista la continuità di guida tecnica. Per noi sarà una motivazione in più per fare bene. Noi siamo in costruzione, per questo non mi piace guardare quello che abbiamo fatto ma invece quello che dobbiamo ancora fare. È importante continuare a lavorare bene, affrontare le partite con coraggio e concentrarci sulla prestazione, questi sono i fattori che più ci possono far avvicinare a vincere le partite, con la convinzione di dare fastidio agli avversari e fare gol. Ultimi arrivati? Sono giocatori che stiamo cercando di conoscere molto bene, per inquadrare le caratteristiche di tutti. Si stanno allenando da poco con noi, poi ad esempio Suslov l'ho inserito presto perché un giocatore acceso e dinamico. Anche Cruz ha una buona gamba, sa muoversi bene sul fronte offensivo e questo ci servirà perché sono componenti che possono mettere in difficoltà gli avversari, specialmente quelli più fisici. Alcuni giocatori arrivano da un infortunio o un lungo stop, come Thomas Henry. L'ho messo dentro contro l'Atalanta ma ho aspettato per dargli i minuti giusti. Dobbiamo mettere insieme queste situazioni e avere un pochino di pazienza: anche chi entra pochi minuti deve darci dinamicità, a noi serve avere gente accesa, di coraggio e che non ha paura di prendere iniziativa. Abbiamo bisogno di questi fattori. Faraoni e Lazovic? Per me sono fondamentali. In Serie A non si può pensare di segnare solo per vie centrali, bisogna portare la palla fuori e dobbiamo migliorare in questo: non è un solo fatto solo di condizione ma anche di sviluppo. Dobbiamo prestare attenzione a questo perché è la soluzione più importante per fare gol e noi abbiamo i giocatori per creare queste condizioni. Ci tengo a questo concetto perché un principio di costruzione offensiva a prescindere dal sistema di gioco che si usa. Doig e Djuric convocati? Per Doig è ancora prematuro, mentre Djuric dovrebbe esserci, domani valuterò nella rifinitura tecnica. Due trequartisti o due prime punte chiave per risolvere i problemi? Sì, noi abbiamo degli attaccanti che sono diversi per caratteristiche, dobbiamo assemblarli e trovare le condizioni migliori per sfruttarli bene insieme. Non escludo sicuramente questa opzione. Sarà fondamentale per noi avere dinamicità, non mi piace avere giocatori posizionali perché il movimento è quello che mette in difficoltà gli avversari. Per quanto riguarda le due punte, assolutamente. Djuric e Bonazzoli hanno già giocato insieme mentre Henry nel momento in cui starà bene per noi sarà una pedina importante. Dobbiamo farlo tornare alle sue condizioni di Venezia, è un fatto di condizione fisica. Thomas è acceso, ha voglia, carattere e deve tornare a giocare con cattiveria agonistica. Questa può essere sicuramente una soluzione, in questo non ho condizioni dal punto di vista tattico, ci lavoriamo. Suslov anche esterno? Suslov può muoversi su tutto il fronte offensivo, è molto rapido e sa anche sporcarsi: ha tenuta nel contrasto nonostante la sua struttura. Deve ottimizzare la sua capacità nel dribbling, ma su questo ci stiamo lavorando. Alcuni di questi ragazzi arrivano da un calcio completamente diverso, qui ci sono meno spazi, più fisicità e marcature forti, per questo bisogna essere veloci nella scelta. Lui è molto bravo nel primo movimento, deve migliorare nel fare andare il pallone e servire i suoi compagni. È un giocatore che può darci una mano importante».

ARBITRO - Ermanno Feliciani di Teramo

Le probabili formazioni

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Schuurs, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Seck; Sanabria, Zapata

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Lazovic; Ngonge, Duda; Bonazzoli