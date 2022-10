Tonfo in trasferta per l'Hellas Verona Women: la Ternana cala il poker

Dopo la vittoria nel derby contro il Chievo, l'Hellas Verona Women crolla in trasferta contro la Ternana: le gialloblù sono infatti uscite sconfitte per 4 a 0 dal campo di Narni.

Una sfida sbloccata al 17' dalle padrone di casa, in vantaggio con l'incornata di Tarantino. Dopo tre minuti dall'inizio della ripresa, poi, le rossoverdi raddoppiano con Spyridonidou, che di testa segna il 2 a 0. Le gialloblù provano a costruirsi l'occasione per accorciare le distanze, ma in ripartenza al 75' è la Ternana ad andare in rete con Rinaldi, che in incornata batte Shore. Due minuti più tardi, sempre di testa, arriva il gol di Massimino, che concretizza un altro contropiede delle locali. Finisce così 4 a 0 per la squadra di Melillo.

Il prossimo impegno delle scaligere sarà ora domenica 6 novembre (ore 18.30), quando al Sinergy Stadium di via Sogare le ragazze di Brutti affronteranno il Cittadella nel match valido per la 7^ giornata della Serie B femminile 2022/23.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

TERNANA FEMMINILE-HELLAS VERONA WOMEN 4-0 (1-0)

Reti: 17' Tarantino, 49' Spyridonidou, 75' Rinaldi, 77' Massimino

TERNANA FEMMINILE (4-2-3-1): Ghion; Pacioni, Massimino, Di Criscio, Vigliucci (dal 70' Rinaldi); Fusar Poli, Pallares (dall'86' Nefrou); Lombardo, Tarantino (dall'80' Imprezzabile), Labate (dall'86' Aldini); Spyridonidou (dal 70' Capitanelli)

A disposizione: De Bona, Labianca, Quirini, Maffei

Allenatore: Fabio Melillo

HELLAS VERONA WOMEN (4-2-3-1): Shore; Pecchini, Meneghini, Vergani, Capucci; Sardu (dal 58' Lotti), Ledri; Pasini, Giai (dal 46' Lefebvre), Semanova (dal 46' Croin); Peretti (dall'87' Rognoni)

A disposizione: Keizer, Bursi, Quazzico, Doneda, Bison

Allenatrice: Veronica Brutti

Arbitro: Andrea Traini (Sez. AIA di San Benedetto del Tronto)

Assistenti: Niroy Emilio Gookooluk (Sez. AIA di Civitavecchia), Gabriele Elisino (Sez. AIA di Ostia Lido)

NOTE. Ammonite: Pecchini, Fusar Poli, Imprezzabile.