Tifosi Hellas, sale il numero degli abbonati: superata quota 3635. Per Milan-Verona venduti 2000 biglietti del Settore Ospiti

In continua crescita la quantità di tessere sottoscritte per seguire le partite casalinghe al Bentegodi: dopo le 2300 del primo giorno, al secondo se ne sono registrate più di 1300. Nel frattempo, aumenta anche il seguito gialloblù per la trasferta del Meazza