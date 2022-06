Team Santa Lucia Golosine, sarà ancora Avesani a guidare l'attacco biancoblù

Continua l'ambizioso allestimento della rosa da parte del Team Santa Lucia Golosine.

Dopo i rinnovi di Olivieri, Bonato, Arduini, Nardi, Buniotto e Padovani, oltre ai ritorni di Mantovanelli e Raimo, la società del presidente Giuseppe Bettini ha ufficializzato un'altra importante riconferma, ovvero quella di Luca Avesani.

Il centravanti, classe 1987, guiderà l'attacco della Prima Squadra biancoblù anche per la prossima stagione di Promozione. Un giocatore esperto e generoso - scrive il Club - che dà sempre l'anima in campo, in grado di fare reparto da solo: insomma, un vero bomber a disposizione del nuovo allenatore Alessandro Ghirigato.