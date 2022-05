Team Santa Lucia Golosine, ufficiali altre due rinconferme: rinnovano Arduini e Nardi

Proseguono le riconferme in casa Team Santa Lucia Golosine.

Dopo essersi assicurata la permanenza del capitano Riccardo Olivieri e del portiere Francesco Bonato, la società del presidente Giuseppe Bettini ha ufficializzato altri due rinnovi per provare l'immediata risalita in Eccellenza a seguito della fresca retrocessione in Promozione.

Il primo dei due riguarda lo storico vice capitano e bandiera Matteo Arduini, classe 1993, che rimarrà ancora a combattere in biancoblù: si tratta di un giocatore generoso divenuto presto cardine della squadra, legato ormai in modo indissolubile al club di via Santa Elisabetta.

L'altro, invece, è il centrocampista offensivo classe 2001 Federico Nardi, a segno per cinque volte nella stagione appena conclusa. Cresciuto nelle giovanili dell'Hellas, ed ex Vigasio ed Ambrosiana, rappresenta un altro tassello importante per riuscire nell'intento di affrontare il prossimo campionato ai vertici della classifica.