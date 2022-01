Team Santa Lucia Golosine, due nuovi centrocampisti per mister Longafeld

Nel tentativo di raggiungere una salvezza difficile, ma non impossibile, nel campionato di Eccellenza, il Team Santa Lucia Golosine ha annunciato due colpi di mercato per rafforzare l'organico a disposizione di mister Longafeld.

Sono infatti approdati in maglia biancoblù due nuovi centrocampisti: si tratta del classe 1996 Alessandro Gomes De Araujo, brasiliano ex Marmirolo, e del classe 1994 Leonardo Tavella, ex Alba Borgo Roma e Cerea.

La società del Presidente Bettini, inoltre, ha di recente deciso di svincolare i centrocampisti Alessandro Elia ed Andrea Cipriani. Sono stati ceduti in prestito Mattia Anoardo al Lessinia e Alessio Zerlottin all'Alpo Clup 98, mentre il difensore Stefano Avesani è passato a titolo definitivo all'Olimpia Ponte Crencano.