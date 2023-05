Team Santa Lucia Golosine, mister Ghirigato confermato alla guida tecnica

Alessandro Ghirigato è stato confermato alla guida del Team Santa Lucia Golosine anche per la prossima stagione sportiva.

Arrivato in panchina un anno fa proprio con l'obiettivo di compiere la risalita, la società del presidente Giuseppe Bettini non ha avuto dubbi nel riporre ancora la fiducia in lui dopo la recente promozione della Prima Squadra in Eccellenza. All'allenatore ex Bovolone e Scaligera ora spetterà il compito di cercare di affrontare al meglio il prossimo difficile campionato, che i biancoblù dovranno disputare in una categoria riacquisita ai playoff solamente un anno dopo la retrocessione.

Questo il comunicato apparso sui canali ufficiali del club:

«Che sia Promozione o Eccellenza non cambierà la guida tecnica: Alessandro Ghirigato è stato riconfermato dopo l'ottimo campionato (secondo posto e vittoria dei playoff) alla guida dei bianco-blu.

Il Ds Andrea Corsini è già al lavoro per rendere la rosa ancora più competitiva».