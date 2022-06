Sfuma il ritorno all'Hellas per Šutalo: ufficiale il suo passaggio alla Dinamo Zagabria

Niente ritorno all'Hellas Verona per Boško Šutalo: il difensore è ufficialmente un nuovo giocatore della Dinamo Zagabria.

Rientrato all'Atalanta per la fine del prestito in gialloblù, e reduce dall'operazione di risoluzione di un'ernia sportiva, il giocatore 22enne si è trasferito a titolo definitivo alla società croata, per la quale firmato un contratto quinquennale.

Queste le prime parole rilasciate dal capitano della Nazionale Under 21:

«Sono molto felice di venire alla Dinamo, è il club croato di maggior successo e ottiene vittorie significative ogni stagione, anche in Europa. Il team ha una grande qualità, gente di prim'ordine, ottimo personale. Ho seguito società e squadra ultimamente, specie nelle ultime due stagioni, stanno ottenendo successi storici e questo è sicuramente qualcosa di molto importante anche per il calcio del Paese in generale. Credo che otterremo numerosi risultati in campionato, Coppa ed Europa anche nella nuova stagione. Innanzitutto c'è il grande derby e la Supercoppa che vogliamo conquistare. Conosco molti giocatori, con alcuni ho anche giocato assieme, quindi credo che mi adatterò bene. Darò il massimo in campo in ogni partita».