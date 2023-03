Spezia-Verona, tutto esaurito il Settore Ospiti: in 1500 i tifosi gialloblù presenti al Picco

Tutto esaurito allo stadio Picco, dove è attesa una marea gialloblù.

I biglietti del Settore Ospiti per la gara Spezia-Verona, in programma alle ore 12.30 di domenica, 5 marzo, sono infatti finiti nel giro di poche ore.

Saranno in 1500 i tifosi dell'Hellas che parteciperanno alla delicata trasferta in Liguria: un'ampia presenza per cercare di dare il massimo sostegno alla squadra di Zaffaroni in occasione di un importantissimo match salvezza.