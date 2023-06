Spareggio Spezia - Hellas Verona, le probabili formazioni | Zaffaroni convoca tutti, infortunati compresi

Oggi, domenica 11 giugno, andrà in scena alle 20.45 l'ultimo match del campionato di Serie A 2022/23: l'atteso e infuocato spareggio per la salvezza.

L'Hellas di Zaffaroni e lo Spezia di Semplici si affrontano sul campo neutro del Mapei Stadium di Reggio Emilia (inizialmente doveva essere la Dacia Arena di Udine): la squadra che vincerà rimarrà nella massima serie, l'altra invece raggiungerà Cremonese e Sampdoria in B. Le due formazioni sono arrivate a pari punti in campionato e, dopo le rispettive sconfitte contro Milan e Roma, ora saranno chiamate a farsi valere nel cruciale scontro diretto per evitare la retrocessione.

I PRECEDENTI - Questa sarà la 13° stagione in cui la permanenza in Serie A tra almeno due squadre verrà decisa attraverso uno spareggio salvezza: l'ultima sfida di questo tipo nel massimo campionato si è giocata al termine del torneo 2004/05, in un doppio confronto tra Parma e Bologna (in quel caso a retrocedere in Serie B furono i rossoblù, vittoria per 1-0 all'andata e sconfitta per 0-2 al ritorno). L'ultima volta in cui due squadre si sono affrontate in un match deciso nei 90' di gioco nel massimo campionato, per non retrocedere in Serie B, risale alla stagione 1996/97, quando a sfidarsi furono Piacenza e Cagliari (a salvarsi furono gli emiliani, con il successo per 3-1). Nella storia della Serie A, questa sarà la sesta volta (sulle 13 complessive) in cui due squadre si affronteranno in una gara secca per non retrocedere nel campionato cadetto; nel parziale, soltanto in una occasione, il destino delle due compagini si è deciso alla lotteria dei calci di rigore: nel 1994/95, tra Padova e Genoa (a retrocedere furono i liguri, ma dopo i tempi supplementari).

QUI SPEZIA - I liguri si presentano all'incontro con una lista di indisponibili piuttosto lunga. Mancheranno infatti Amian, espulso all'Olimpico nell'ultima di campionato, e Gyasi, fermato dal giudice sportivo per somma di ammonizioni, oltre agli infortunati Moutinho, Holm, Bastoni, Maldini e Caldara. Tra i pali dovrebbe tornare Dragowski (rimane però in preallarme Zoet), protetto dalla confermata difesa a tre composta da Ampadu, Wisniewski e Nikolaou. Sulla fascia destra, in considerazione delle assenze, dovrebbe essere proposto Ferrer, mentre sul versante opposto agirà Reca. Nel cuore del centrocampo troveranno invece posto Bourabia, Esposito e un Ekdal però non al top della condizione. A comporre il tandem d'attacco, Nzola e il vincente del ballottaggio tra Shomurodov e Verde. Così Semplici sulla gara: «Ci apprestiamo a disputare la partita più importante dell'anno, per noi e per il campionato visto che una partita decisiva non c'è mai stata. Ci apprestiamo a farla nel migliore dei modi, con massima fiducia, con rispetto, ma sono convinto che la squadra disputerà una grande prestazione e porterà casa il risultato. Il percorso fatto ha dimostrato che siamo all'altezza dell’incontro e abbiamo possibilità di farla oggi. Per gli assenti c'è una pagina lunga ma dobbiamo concentrarci su chi c'è. In ogni partita fatta abbiamo dimostrato di fare grandi prestazioni. Chi entra è sempre pronto e da parte nostra c'è massima fiducia per i novanta minuti finali per cercare di portare a casa il risultato che meritiamo».

QUI HELLAS VERONA - Per lo spareggio mister Zaffaroni ha convocato tutti i calciatori della rosa, inclusi i giocatori infortunati. Per lo schieramento i dubbi principali sono legati alla presenza di Lasagna e al modulo, il quale dovrebbe però prevedere un tridente offensivo con Djuric prima punta supportato sulla trequarti da Lazovic e Ngonge. L'alternativa è l'utilizzo di un mediano in più (ruolo recentemente rivestito da Sulemana) a infoltire il centrocampo, con Faraoni e Depaoli sui binari laterali e in mezzo la coppia formata da Veloso e Tameze. Ballottaggi anche nella difesa che schermerà Montipò: favoriti Hien, Magnani e Cabal con Ceccherini e Dawidowicz a partire dalla panchina. Così il tecnico nella conferenza stampa dell'anti-vigilia: «Chi ha più da perdere? Ci siamo preparati bene per questa partita, siamo tutti fortemente motivati a completare il cammino percorso fin qui. Sappiamo che il nostro avversario vuole lo stesso. Ci troviamo in questa situazione da 23 partite, la prossima sarà l'ultima della stagione e logicamente ci sarà tanta tensione. Noi però dovremo gestirla nel modo giusto facendo una grande gara, per coronare al meglio la rincorsa che abbiamo fatto. Orgoglio nell'aver portato il Verona fino a questo punto? Per realizzare una cosa del genere significa che la squadra ci ha sempre creduto, anche nei momenti dove era più difficile. I ragazzi sono stati eccezionali e hanno dimostrato grandissimo carattere. Quando sei in quella posizione di classifica devi tirare fuori tutto quello che hai dentro, la squadra lo ha fatto, non ha mai mollato e ha sempre reagito dopo qualche battuta d'arresto fisiologica. Oltre alla squadra il merito è dello staff, soprattutto di Bocchetti, che lavora col gruppo da tempo e che - negli ultimi anni - ha fatto campionati eccezionali. È il lavoro di gruppo che porta a fare questi risultati e questo tipo di rimonte. Ovviamente, il valore della rincorsa sarà molto determinato dall'esito della partita di domenica, dove in 90 minuti ci si gioca una stagione. Un eventuale sconfitta farebbe passare tutto per negativo, quando non lo è. Ciò che è certo è che dopo un percorso del genere abbiamo grandi motivazioni, pur conoscendo le difficoltà della gara e il valore del nostro avversario. Responsabilità nei confronti della piazza? Si avverte la grande responsabilità che abbiamo, questa squadra è seguita con grande amore e lo si percepisce. Dovremo però essere bravi a canalizzare queste emozioni nella maniera corretta, perché troppa tensione provoca effetti negativi. La mente deve essere libera, per portare a casa la gara giocando con voglia e intensità. Degli aspetti emozionali si tiene certamente conto, vogliamo dare questa soddisfazione alla piazza. Non ci sarà Bocchetti, ma il carattere di Sogliano in panchina si rivelerà utile… Questa è una partita troppo particolare, le partite al giorno d'oggi si preparano soprattutto in settimana e noi ci siamo preparati per arrivare nel migliore dei modi. Non demoralizzarsi davanti a un evento negativo, non esaltarsi davanti a uno positivo, stare nella partita, leggere i momenti della sfida: saranno questi gli aspetti che decideranno l'incontro. Vantaggio psicologico? No, lo spareggio è una partita a se stante, diversa da tutte le altre. Sarà una gara secca, in questo caso senza supplementari e con eventuali rigori. Quindi una gara particolare, da interpretare nella maniera giusta e tenendo presente tutti questi aspetti».

ARBITRO - Daniele Orsato di Schio

Le probabili formazioni

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Ferrer, Bourabia, Ekdal, Esposito, Reca; Shomurodov, Nzola

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli; Lazovic, Ngonge; Djuric