Sona, altri due giovani in rossoblù: ufficiali Carnelos e Acampora

Il Sona si dimostra ancora attivo sul mercato, assicurandosi due giovani di prospettiva da aggregare alla Prima Squadra di mister Damini.

Dopo gli arrivi di Mario Strianese, Luigi Di Monte e, infine, Giovanni Valtulini, la società del presidente Pradella ha ufficializzato altri due ingressi a rinforzo della rosa rossoblù di Serie D: si tratta di Matteo Carnelos ed Emanuele Acampora.

Questi i comunicati diffusi tramite i canali ufficiali del Club veronese:

«Matteo Carnelos è un nuovo giocatore del Sona Calcio. Portiere classe 2003 arriva dalla Vastese Calcio 1902, compagine inserita nel girone F di Serie D dopo aver svolto tutta la trafila nel settore giovanile dell'Udinese ottenendo anche delle convocazioni con la Prima Squadra agli ordini dei mister Luca Gotti prima e Gabriele Cioffi poi.

ASD Sona Calcio rivolge a Matteo un caloroso benvenuto, augurandogli una prosecuzione di stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra in maglia rossoblù».

«Emanuele Acampora è un nuovo giocatore del Sona Calcio. Difensore classe 2001 arriva dal Bologna dopo aver trascorso la prima parte di stagione in prestito alla Virtus Verona nel girone A di Serie C. In precedenza Acampora aveva indossato anche le maglie di Clodiense e Padova (Under 19 e Under 17).

ASD Sona Calcio rivolge ad Emanuele un caloroso benvenuto, augurandogli una prosecuzione di stagione ricca di soddisfazioni, personali e di squadra in maglia rossoblù».