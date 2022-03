Sona, Murtas convocato dalla Rappresentativa Serie D

Alessandro Murtas, giovane giocatore del Sona, ha ricevuto la convocazione da parte della Rappresentativa Serie D.

La società rossoblù, tramite un comunicato rilasciato dall'Ufficio Stampa, ha espresso una certa soddisfazione per la chiamata giunta al proprio tesserato. Il centrocampista offensivo, infatti, farà parte della spedizione dei migliori talenti del "Campionato d'Italia": una lista di ventiquattro elementi, dei quali ventuno classe 2004 e tre classe 2003. La squadra di fresche promesse, allestita e allenata da Giuliano Giannichedda, andrà a cimentarsi nella Viareggio Cup, storica manifestazione organizzata dal Centro Giovani Calciatori che torna in scena dopo due anni di stop per l'emergenza coronavirus.

Per la quindicesima volta nella sua storia, la selezione composta dai migliori talenti del più importante campionato dilettantistico si confronterà con il meglio del calcio italiano e internazionale: Atalanta, Siena e Garden City Panthers le altre formazioni inserite nel Girone 6. L'esordio è fissato per giovedì, 17 marzo, a Forte dei Marmi contro il club nigeriano, poi sabato 19 la sfida a Pietrasanta contro i bergamaschi (due precedenti nel 2009 e 2014, una vittoria per parte) e infine martedì 22 l'ultimo match di qualificazione a Santa Croce sull'Arno contro i bianconeri. Si qualificano agli Ottavi le prime due dei sei gironi più le quattro migliori terze, due dei gironi dall'1 al 3 e altrettante dal 4 al 6.

Tutte le gare verranno trasmesse in diretta streaming sul canale ELEVEN della LND. Di seguito il riepilogo del calendario del Girone 6, con le date della fase ad eliminazione diretta:

CALENDARIO GIRONE 6