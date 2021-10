Sona, turno infrasettimanale con l'esame Legnano. Ufficiale l'approdo di Simeoni

Archiviato il successo con la Castellanzese, match vinto 2 a 0 grazie alle firme di Pavan e Barellini, per il Sona è già ora di tornare in campo nel turno infrasettimanale valido per la 4^ giornata del campionato di Serie D.

I rossoblù affrontano il Legnano di mister Sgrò, che ha raccolto 4 punti nelle prime tre giornate: pareggio esterno con la Virtus CiseranoBergamo all'esordio (1-1), vittoria interna con la Folgore Caratese alla seconda giornata (3-0) e sconfitta sul campo della Vis Nova Giussano nell'ultima uscita (3-2). Il Sona, d'altra parte, finora è stato sempre vittorioso in casa con il Crema al debutto (1-0) e appunto la Castellanzese (2-0).

La squadra di mister Damini cercherà di conquistare i primi punti in trasferta di questa stagione, oltre a mantenere la porta inviolata per conservare il primato di miglior difesa del girone B. Il Sona ha infatti subito un solo gol in avvio di campionato, nella sconfitta della seconda giornata sul campo del Sangiuliano City (1-0). Nessuno fin qui è riuscito a fare meglio.

Il calcio d'inizio dell'incontro è previsto oggi, mercoledì 6 ottobre, alle ore 15. Dirige l'arbitro Jules Roland Andeng Tona Mbei della sezione di Cuneo; gli assistenti designati sono Gheorghe Mitilelu (sezione Torino) e Mirco Cimmarusti (sezione Novara).

Nel frattempo il Club ha ufficializzato anche l'ingaggio di un altro acquisto. Questo il comunicato diffuso dall'Ufficio Stampa tramite la pagina Facebook:

«Nicolò Simeoni è un nuovo giocatore del Sona Calcio. Esterno sinistro classe 1999, arriva dal Venezia dopo aver trascorso la scorsa stagione in prestito al Grosseto nel girone A di Serie C. In precedenza Simeoni aveva militato nelle formazioni Primavera Under 19 di Venezia e Genoa. Sona Calcio rivolge a Nicolò un caloroso benvenuto, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni, personali e di squadra, in maglia rossoblù».