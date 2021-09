Sona, buon test contro l'Este. Dopo Maicon, colpo Halfredsson?

Il Sona prosegue la sua marcia di avvicinamento al campionato di Serie D. Lo fa vincendo un altro test, quello dell'allenamento congiunto con l'Este sul campo del Castelbaldo.

La squadra rossoblù, passata in svantaggio nel corso del primo tempo, rimonta poi nella ripresa. Dall'1-0 a sfavore iniziale, a cui va aggiunto un penalty fallito dai padovani, la formazione di mister Filippo Damini ribalta il risultato prima con Bocchio, poi con Belem su calcio di rigore.

Nel frattempo sono stati ufficializzati di recente gli arrivi del portiere Idiz Toskic e del difensore Jacopo Barellini, oltre alla riconferma dell'attaccante Marco Marchesini. Ma l'ambiziosa società veronese, dopo aver fatto parlare molto per l'affare Maicon, non ha intenzione di fermarsi qui, e potrebbe avere in canna un altro colpo "da Serie A". Sono già stati avviati i contatti per Emil Halfredsson, rimasto svincolato dopo l'esperienza al Padova in Serie C. Il centrocampista islandese, ex Hellas Verona, andrebbe certamente a garantire sostanza in mediana. Sono attesi sviluppi nelle prossime ore, anche se la firma pare essere vicina.

Questo il tabellino dettagliato dell'allenamento congiunto tra Este e Sona, giocato ieri pomeriggio.

Este-Sona 1-2 (1-0)

Marcatori: Taiwo (E), Bocchio (S), Belem rig. (S).

Este: Anomerianakis, Zanetti, Caccin, Altuna, Tozzo, Hoxha, Munaretto, De Mozzi, Lucci, Mourelo, Olonisakin. A disposizione: Peixoto, Pilotto, Bordi, Said, Piccardi, Tescaro, Matas, Espinar, Garcia Boix. Allenatore: De Mozzi Massimiliano.

Sona: Caputo, Sylla, Angelini, Gecchele, Toskic, Flores, Alba, Vaudagna, Dambros, Nunes Correia, Marchesini. A disposizione: Sarr, Barellini, Gobetti, Belem Nacarato, Valbusa, Pavan, Bocchio, Dos Santos, Sanchez, Akinny, Cremonesi. Allenatore: Damini Filippo.