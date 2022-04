Sona, ufficiali le dimissioni di mister Cogliandro

Weekend di Pasqua turbolento in casa Sona, dato che sono arrivate le dimissioni del tecnico Vincenzo Cogliandro.

L'allenatore, subentrato a inizio marzo all'esonerato Filippo Damini dopo il ko con la Virtus CiseranoBergamo, è rimasto sulla panchina rossoblù per appena sei gare, centrando subito una vittoria contro il Leon per poi collezionare tre pareggi e due sconfitte. Al tecnico, ex Vigasio tra le altre, era stato chiesto di guidare la squadra alla salvezza del girone B di Serie D: ha invece lasciato con la formazione scivolata in zona play-out e ancora in lotta per evitare la retrocessione. Al momento la società non ha ancora comunicato il nome del sostituto, ma si presume di avere notizie in merito molto presto.

Il gruppo inizierà già da oggi, martedì 19 aprile, gli allenamenti al centro sportivo di via Casella in preparazione della prossima gara di campionato, in programma domenica 24 aprile in trasferta sul campo di Ponte San Pietro.