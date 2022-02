Sona, che colpo! Fermata la capolista Sangiuliano City

Vittoria pesante per il Sona.

In occasione della sfida valida per la 21^ giornata del campionato di Serie D (seconda di ritorno), la truppa di mister Damini ha battuto di misura la capolista Sangiuliano City Nova, salendo così a 27 punti e interrompendo l'emorragia data da tre sconfitte di fila, oltre ad aver messo fine al filotto di undici risultati utili consecutivi della squadra avversaria.

Dopo il turno del week-end, la formazione rossoblù è scesa in campo per il primo match infrasettimanale del 2022 allo stadio "Comunale". Come riportato dall'Ufficio stampa della società, il primo tempo della gara è stato principalmente di studio, nel quale in termini di occasioni da gol c'è da segnalare poco o nulla, se non le recriminazioni del Sangiuliano per un rigore non concesso. Dopo l'intervallo, i padroni di casa cominciano a spingere di più, convinti di poter sgambettare la prima della classe davanti ai propri tifosi. Al 24' Marchesini si vede annullare un gol per dubbia posizione di off-side. Quattro minuti dopo il Sona passa: Acampora scende sulla sinistra e crossa a centro area, dove Di Nardo riceve e tocca per Marchesini, il quale spinge in rete. Nell'ultimo quarto d'ora il Sangiuliano prova a buttarsi nella metà campo veneta, in cerca quantomeno del pareggio. Nel finale gli ospiti rimangono anche in dieci per l'espulsione di Guerrini, allontanato per doppia ammonizione. Sei minuti di extra-time nei quali gli uomini di Damini si arroccano per difendere il vantaggio acquisito, al termine dei quali arriva l'urlo liberatorio per la conquista di un successo di prestigio.

Smaltiti i festeggiamenti, per Gecchele e compagni è già ora di rimettersi al lavoro per preparare al meglio il prossimo incontro. Tra pochi giorni si tornerà infatti in campo per la 22^ giornata, nella quale il Sona sarà ospite della Castellanzese, superata 2 a 0 all'andata e reduce dal pareggio sul campo della Vis Nova Giussano (2-2).

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

SONA - SANGIULIANO CITY 1-0 (0-0)

Reti: 28' st Marchesini (SO).

Sona (4-1-2-1-2): Dal Bosco Carneiro; Sylla, Gecchele (C), Barellini, Angelini (20' st Acampora); Ceccuzzi, Pavan, Vaudagna; Marchesan (45'+3 st Valtulini); Di Nardo, Marchesini (42' st Flores Bistolfi). A disposizione: Mazzi, Murtas, Valbusa, Simeoni, Di Monte, Belem Nacarato. Allenatore: Damini Filippo.

Sangiuliano City (4-3-3): Bonadeo; Spaneshi (21' st Zanon), Pascali (C), Serbouti, Lancini (35' st Agello); Pedone (29' st Ferrario), Guerrini, Cesaroni (9' st Fusco); Qeros (27' st Varano), Cogliati, Barzotti. A disposizione: Balducci, Bruzzone, Marotta, Parissenti. Allenatore: Ciceri Andrea.



Arbitro: Domenico Castellone di Napoli

Assistenti: Luigi Ingenito di Piombino e Alberto Rinaldi di Pisa.

Note: ammoniti Gecchele, Angelini, Vaudagna, Marchesini (SO), Spaneshi, Cogliati (SA), espulso Guerrini (SA) per somma di ammonizioni.