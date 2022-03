Sona, Cogliandro è il nuovo allenatore

Vincenzo Cogliando è ufficialmente il nuovo allenatore del Sona.

Ex Castellana, Vigasio e Ciliverghe, il tecnico navigato classe 1967 subentra all'esonerato Filippo Damini, sollevato dall'incarico dopo un inizio difficile nel ritorno di campionato. Al mister, che debutterà contro il Leon fanalino di coda, è stato affidato il compito di condurre alla salvezza i rossoblù del presidente Paolo Pradella, scivolati al sestultimo posto nel girone B di Serie D.

Questa la nota rilasciata dalla società attraverso i propri canali di comunicazione:

«ASD Sona Calcio comunica di aver affidato l'incarico di capo allenatore della Prima Squadra militante nel girone B di Serie D al signor Vincenzo Cogliandro, classe 1967 esperto della categoria avendo condotto per sei stagioni consecutive dal 2009 al 2015 la Castellana, nella stagione 2016/2017 il Vigasio e nel 2019/2020 il Ciliverghe Mazzano. Cogliandro è reduce dall'esperienza sempre con il Ciliverghe nel campionato di Eccellenza dell'ultima stagione conclusa, terminato al quarto posto nel girone C lombardo.

In precedenza Cogliandro aveva anche allenato all'interno dei settori giovanili di Montichiari prima e Brescia poi, Voltese in Promozione, Castiglione, Sirmione e Vigasio in Eccellenza oltre ad un'esperienza con la Rappresentativa della Lombardia al Torneo delle Regioni 2015, vinto con conseguente qualificazione alla fase europea. ASD Sona Calcio rivolge a Vincenzo un caloroso benvenuto e gli augura una prosecuzione di stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra alla guida del club rossoblù».