Sona, cambia ancora la guida tecnica: torna Zanini al posto dell'esonerato Ferrari

Il Sona cambia ancora il proprio condottiero, ritornando alle origini.

Mister Jodi Ferrari, a seguito della sconfitta nell'ultima gara casalinga giocata dai rossoblù contro il Desenzano, è stato infatti esonerato attraverso un comunicato ufficiale diramato dalla società: «Il Presidente Paolo Pradella comunica ufficialmente di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra Jodi Ferrari. La Società intende ringraziare il tecnico per l'attività fin qui svolta e gli augura le migliori soddisfazioni per il proseguo della sua carriera professionale».

Ferrari era subentrato lo scorso ottobre al suo predecessore Nicola Zanini, debuttando in occasione della gara valida per la 7^ giornata di campionato del girone B di Serie D, sul campo dell'Arconatese. Ora, dopo 18 partite giocate, il Sona è fanalino di coda in classifica con 11 punti, frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e ben 11 sconfitte.

Con una seconda nota pubblicata nella giornata di ieri, martedì 10 gennaio, il Club rossoblù ha annunciato di aver richiamato proprio Zanini, che ritornerà quindi alla guida dopo l'esperienza di inizio stagione: «Nicola Zanini ha accettato la proposta del presidente Paolo Pradella di tornare a guidare la prima squadra rossoblu in questa seconda parte di campionato. Il tecnico inizierà la sessione di allenamenti già da oggi in preparazione della prossima gara in programma domenica 15 gennaio sul campo della Folgore Caratese».