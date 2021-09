Serie D, ufficiali i gironi: Sona unica veronese nel B, con Ambrosiana, Caldiero e Speme nel C

L'attesa è finita.

Nel pomeriggio di martedì 7 settembre, la Lega Nazionale Dilettanti ha finalmente rilasciato i gironi della Serie D 2021/2022.

Dopo aver posticipato la pubblicazione di alcune ore, ora sono stati resi disponibili tramite i canali ufficiali. Sono 170 le squadre partecipanti, suddivise in nove gruppi.

Per quanto riguarda le quattro formazioni veronesi presenti in categoria, il Sona Calcio è stata l'unica ad essere inserita nel girone B. Una bella sfida per i rossoblù di mister Damini, reduci dall'allenamento congiunto sul campo della Correggese.

Le altre tre, ovvero Ambrosiana, Calcio Caldiero Terme e la neopromossa San Martino Speme, sono state invece posizionate nel girone C.

Il presidente dell'Ambrosiana, Gianluigi Pietropoli, ha commentato così la composizione degli abbinamenti: «Avremmo preferito un girone a 20 squadre per vari motivi, ma la LND ha partorito questo girone che, a parte l'inserimento del Cattolica al posto della Manzanese e del Sona nel girone B, era abbastanza ovvio. Torneremo a fare un girone a 18 squadre dopo due stagioni, ci saranno meno squadre a lottare per non retrocedere. Noi cercheremo di fare in modo di non essere nella parte destra della classifica, ma... ai posteri l'ardua sentenza!».

Il Caldiero, sabato 4 settembre, ha giocato un'amichevole di prestigio all'Antistadio "Guido Tavellin" contro la Primavera dell'Hellas Verona. Il match è terminato 3 a 1 a favore dei gialloverdi, a segno con Zerbato, Peli e Moscatelli.

Il San Martino Speme, d'altra parte, ha disputato invece un allenamento congiunto con l'Este, perdendo per 3 a 2. Di Moraschi e Oliboni le due reti per i ragazzi di mister Bau.