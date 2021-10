Serie D, per il Sona appuntamento infrasettimanale sul campo del Franciacorta

Archiviata la prima vittoria in trasferta sul campo della Vis Nova Giussano, per il Sona di mister Damini è già ora di tornare in campo.

Come riportato infatti dall'Ufficio stampa del Club, nel match infrasettimanale valido per la 7^ giornata del girone B del campionato di Serie D i rossoblù faranno visita al Franciacorta.

Con i tre punti conquistati allo stadio "Borgonovo" di Giussano, il Sona ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva dopo quella casalinga con la Folgore Caratese, terminata per 2 a 1 a favore. La classifica ora sorride ai rossoblù: secondo posto a quota 12 punti in coabitazione con Arconatese, Desenzano Calvina e Casatese, a soli tre punti dalla posizione di vertice occupata dal Sangiuliano City con 15. Per il Sona quella di mercoledì sarà la seconda gara di un trittico aperto domenica e che si chiuderà nel prossimo week-end con la sfida interna alla Virtus CiseranoBergamo.

Il Franciacorta di mister Maspero (ex calciatore professionista arrivato in estate dopo l'ultima esperienza in panchina con la Giana Erminio in Serie C nel 2019) è una compagine ambiziosa, ma protagonista di una partenza a rilento in campionato. Gli oro-granata (nati nel 2019 dall'unione tra Adrense 1909 ed FC Erbusco) hanno messo in cascina 6 punti in questo avvio di stagione (una vittoria, tre pareggi e due sconfitte) impattando 0 a 0 nell'ultimo turno sul campo della Real Calepina.

Il match dello stadio comunale "Maselli" di Adro (Brescia) avrà il calcio d'inizio alle ore 15 di domani, mercoledì 20 ottobre. Arbitro sarà il sig. Eremitaggio della sezione AIA di Ancona, assistenti Donati e Preci di Macerata. L'anno scorso a conquistare i tre punti fu il Sona con una punizione in pieno recupero di Boccalari.