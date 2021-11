Serie D, risultati e marcatori delle partite di 9^ e 11^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Nel girone B, il Sona pareggia 3 a 3 il match esterno con il fanalino di coda Real Calepina, non senza rimpianti: dopo un sussegursi di reti, con Simeoni, Paris, Tirelli e Nunes, il rigore realizzato da Di Nardo a poco più di dieci minuti dal termine sembra favorire i ragazzi di mister Damini. I padroni di casa, però, concretizzano allo scadere il colpo che ristabilisce l'equilibrio grazie alla deviazione vincente di Razziti.

Nel girone C, partita vibrante e ricca di emozioni per il Caldiero, che passa sul Montebelluna per 4 a 3. Fasan apre le danze per gli ospiti, Zerbato risponde. Lo stesso Fasan realizza la doppietta, ma a fine primo tempo Filiciotto rimette i conti in regola. Nella ripresa Longato dà l'illusione dei tre punti alla formazione trevigiana, ma Moscatelli e soprattutto Filiciotto regalano il successo alla squadra gialloverde di casa. Allo Spinea basta il penalty di Menato per battere il San Martino Speme nell'1 a 0 definitivo. Ottava sconfitta su nove uscite per l'Ambrosiana, ora ultima in classifica, sconfitta 2 a 1 nella trasferta di Dolimiti Bellunesi, a segno con Onescu e Sivilla. Inutile la marcatura su rigore di Bernasconi nei minuti di recupero.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per 9^ e 11^ giornata di Serie D:

GIRONE B - 11^ giornata

Real Calepina - Sona 3-3 | Simeoni (S), Paris (RC), Tirelli (RC), Nunes (S), Di Nardo rig. (S), Razziti (RC)

GIRONE C - 9^ giornata