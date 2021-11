Serie D, il programma delle partite di 8^ e 10^ giornata di campionato

Prosegue il campionato di Serie D.

Delle quattro formazioni veronesi, il Sona arriva dal nono turno del girone B, match esterno pareggiato 1 a 1 con il Leon, e ora si prepara alla sfida casalinga col Villa Valle.

Nel girone C, per l'Ambrosiana appuntamento in trasferta col Montebelluna, formazione sconfitta in Coppa dal Caldiero nel turno infrasettimanale. I termali scenderanno in campo a Este, mentre il San Martino Speme tenterà di riscattarsi con il Delta Porto Tolle.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per 8^ e 10^ giornata:

GIRONE B - 10^ giornata

DOMENICA 7 NOVEMBRE, ore 14.30: Sona - Villa Valle (direttore di gara Fabio Cevenini di Siena)

GIRONE C - 8^ giornata