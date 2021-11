Serie D, risultati e marcatori delle partite di 7^ e 9^ giornata di campionato

Nel weekend dedicato alla Coppa per Eccellenza e Promozione, è proseguito invece il campionato di Serie D.

Nel girone B il Sona centra il pareggio con il Leon, non senza qualche rimpianto: un 2-2 arrivato in zona Cesarini da parte della formazione di Brianza. Apre le danze Marchesini, poi riporta il punteggio in equilibrio Villa. Nella ripresa il rigore di Di Nardo sembra essere il colpo vincente, ma ancora Villa beffa la squadra di Damini a tempo scaduto.

Nel girone C perdono tutte le veronesi: la prima compagine è il Caldiero, sconfitto in casa dall'Union Clodiense per 0 a 1. L'Ambrosiana viene superata 1 a 2 in rimonta dall'Adriese, a segno con Costa e Maniero dopo la rete in apertura di Righetti. Crolla in trasferta il San Martino Speme, che incassa un poker sul campo del Cjarlins Muzane: la tripletta di Rocco e la firma di Bussi regalano tre punti ai padroni di casa nel 4 a 1 definitivo.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per 7^ e 9^ giornata di Serie D:

GIRONE B - 9^ giornata

Leon - Sona 2-2 | Marchesini (S), Villa (L), Di Nardo rig. (S), Villa (L)

GIRONE C - 7^ giornata