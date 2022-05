Serie D, risultati e marcatori delle partite della 33^ e 38^ giornata di campionato

Come per la Promozione, è calato il sipario anche del campionato di Serie D.

Nel girone B, salvezza raggiunta per il Sona. Alla squadra di Damini bastava un punto, e così è stato: pareggio a reti inviolate sul campo del Desenzano (0-0).

Nel girone C, l'Ambrosiana cala il tris sulla Luparense e si assicura di giocare la sfida play-out sul campo di casa: nel 3 a 2 finale, a segno per i rossoneri Boix, Menolli e Trento. Vittoria in rimonta per il Caldiero, che batte 2 a 1 il Cjarlins Muzane chiudendo al sesto posto in classifica. Per i termali in rete Rossi e Zerbato, con il capitano gialloverde incoronato capocannoniere del raggruppamento con 20 centri stagionali. Sconfitta e saluti, invece, per il già retrocesso San Martino Speme, battuto 1 a 0 dall'Este (di Bordi il gol partita).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per 34^ e 38^ giornata di Serie D:

GIRONE B - 38^ giornata

Desenzano Calvina - Sona 0-0

GIRONE C - 34^ giornata