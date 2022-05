Serie D, risultati e marcatori delle partite della 33^ e 37^ giornata di campionato

Come per la Promozione, siamo alle battute finali anche del campionato di Serie D.

Nel girone B, il Sona centra un altro successo, il secondo di fila dopo quello con la Brianza Olginatese, vincendo 2 a 0 col Brusaporto: vanno a segno Sylla e Strianese. Serve ancora un punto ai rossoblù di Damini per avere la certezza della salvezza, per cui tutto verrà deciso nell'ultima partita in trasferta a Desenzano.

Nel girone C, il Caldiero perde ancora e dice addio ai play-off: i gialloverdi si fanno rimontare dal Mestre dopo essere passati in vantaggio con Filiciotto, incassando il successivo bis firmato da Segalina e Cabianca (2-1). Altri tre punti pesanti per l'Ambrosiana, che batte il Levico grazie al sigillo di Dabo (0-1) e resta così davanti al Delta Porto Tolle, condizione che (se così restasse) permetterebbe ai rossoneri di giocarsi i play-out in casa. Il già retrocesso San Martino Speme fa emergere l'orgoglio e pareggia con la Union Clodiense, sbloccando il match con Dalla Bernardina e facendosi poi agguantare dagli ospiti con Di Madira, non senza recriminare per alcune decisioni arbitrali (1-1).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per 33^ e 37^ giornata di Serie D:

GIRONE B - 37^ giornata

Sona - Brusaporto 2-0 | Sylla (S), Strianese (S)

GIRONE C - 33^ giornata