Serie D, risultati e marcatori delle partite della 32^ e 36^ giornata di campionato

Come per la Promozione, siamo alle battute finali anche del campionato di Serie D.

Nel girone B, bella vittoria in rimonta per il Sona, che passa in svantaggio con la Brianza Olginatese per poi ribaltare le sorti del match con le firme di Angelini e Strianese.

Nel girone C, il Caldiero ritrova il sorriso dopo due ko consecutivi e riapre la corsa ai play-off: i gialloverdi si impongono all'ultimo respiro con il Delta Porto Tolle grazie al gol partita di Baschirotto, che regala il primo successo a mister Cacciatore (in tribuna per squalifica). L'Ambrosiana continua a credere nella salvezza, e ottiene altri tre punti chiave nello scontro diretto con lo Spinea: nel 5 a 3 finale, a segno Dabo, Giordano, Righetti, Boix e Diagne. Sconfitta esterna, infine, per il già retrocesso San Martino Speme, superato 2 a 0 dall'Adriese.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per 32^ e 36^ giornata di Serie D:

GIRONE B - 36^ giornata

Brianza Olginatese - Sona 1-2 | Momentè (BO), Angelini (S), Strianese (S)

GIRONE C - 32^ giornata