Serie D, risultati e marcatori delle partite della 31^ e 35^ giornata di campionato

Turno infrasettimanale ricco di colpi esterni per le squadre veronesi di Serie D.

Il Sona di mister Damini, dopo il successo ottenuto all'ultimo respiro contro il Ponte San Pietro, non riesce a ripetersi in casa: il Breno cala il tris e si aggiudica la sfida del girone B.

Nel girone C ci sono già i primi verdetti. Il fanalino i coda San Martino Speme espugna Cattolica per 0 a 1 (marcatore Balde), ma è ugualmente matematicamente retrocesso con tre turni di anticipo, poiché nel migliore dei casi si piazzerebbe al terzultimo posto con 9 punti di distanza dal sestultimo: da 8 punti in su, i play-out non si giocano. Sempre rimanendo sul discorso salvezza, è invece un importante successo in trasferta quello dell'Ambrosiana, che supera 1 a 2 il Cjarlins Muzane e continua così a inseguire l'obiettivo: di Boix e Menolli le reti rossonere. In ottica play-off, invece, altro passo falso del Caldiero che crolla nella ripresa tra le mure amiche sul poker della Dolomiti Bellunesi: inutili le marcature di Zerbato su rigore e l'autogol di Gjoshi. Momento complicato per i gialloverdi, affidati di recente al nuovo tecnico Cacciatore, al quale sono state inflitte quattro giornate di squalifica dopo il ko di Adria.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per 31^ e 35^ giornata di Serie D:

GIRONE B - 35^ giornata

Sona - Breno 0-3 | Goglino (B), Tanghetti (B), Melchiori (B)

GIRONE C - 31^ giornata