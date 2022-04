Serie D, risultati e marcatori delle partite della 30^ e 34^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Nel girone B, è buona la prima per il Damini-bis: il Sona espugna il campo del Ponte San Pietro, continuando a inseguire la salvezza in questo finale di stagione. Dopo il vantaggio di Gecchele e il pareggio di Braidich, a decidere la sfida è il sigillo di Marchesan nel recupero.

Nel girone C, non ha lo stesso esito il cambio allenatore attuato dal Caldiero: i gialloverdi, affidati all'esordiente Cacciatore, perdono 1 a 0 in trasferta con l'Adriese (a segno con Cicarevic). L'Ambrosiana, invece, guadagna un punto col Mestre: nell'1 a 1 finale, a Nicoloso risponde il rossonero Dabo. Il San Martino Speme, di forza e di orgoglio, rimonta dal triplice svantaggio iniziale agguantando un insperato pareggio con l'Arzignano: Moras, Fyda e Gnago su rigore indirizzano la gara in favore degli ospiti, che si fanno tuttavia rimontare sull'asse Fanini-Ciuffo-Irprati.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per 30^ e 34^ giornata di Serie D:

GIRONE B - 34^ giornata

Ponte San Pietro - Sona 1-2 | Gecchele (S), Baidich (PSP), Marchesan (S)

GIRONE C - 30^ giornata