Serie D, risultati e marcatori delle partite della 3^ giornata di campionato

Netto successo del Caldiero, che punisce il Cattolica con un tris che vale i primi tre punti. Il Sona è cinico nella vittoria sulla Castellanzese, così come l'Este che affossa l'Ambrosiana. Pari tra Cartigliano e San Martino

Come per Eccellenza e Promozione, è stato disputato anche il terzo turno del campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le veronesi, il Caldiero conquista la prima vittoria stagionale battendo per 3 a 0 il Cattolica. Nei termali a segno Filiciotto, Zerbato su rigore e Boldini. Successo anche per il Sona, che supera 2 a 0 la Castellanzese, firmando un bis con Pavan e Barellini. Cade ancora una volta l'Ambrosiana, che incappa nel terzo ko di fila, uscendo sconfitta di misura dalla sfida con l'Este, a cui basta solo il gol di Garcia Boix nell'1 a 0 finale. Pareggiano 1 a 1 Cartigliano e San Martino Speme: a Barzon risponde Moraschi.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 3^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Sona - Castellanzese 2-0 | Pavan (S), Barellini (S)

GIRONE C