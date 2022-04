Serie D, risultati e marcatori delle partite di 29^ e 33^ giornata di campionato

Anticipo di Pasqua per la Serie D, con le squadre che sono scese in campo per le gare in programma a cavallo tra giovedì 14 e venerdì 15 aprile.

Nel girone B, il Sona si butta via nei minuti conclusivi della sfida giocata con la Casatese: in vantaggio fino agli sgoccioli, si lascia superare incassando tre reti sul finale, uscendo sconfitto per 5 a 3. Il vantaggio locale con Fusi viene riequilibrato Di Nardo, con i rossoblù che firmano il sorpasso con Pavan; Perego ristabilisce di nuovo la parità, che viene spezzata dal secondo affondo di Di Nardo. Il patatrac arriva poco prima del 90': Sala, Recino e Pontiggia rifilano un tris che lascia di stucco gli ospiti.

Nel girone C, il derby veronese tra Caldiero e Ambrosiana se lo aggiudicano i rossoneri: i termali, avanti con il rigore di Zerbato, si fanno rimontare nella ripresa dal bis Malagò-Boix (1-2). Sconfitta in terra padovana per il San Martino Speme, battuto 3 a 1 dalla Luparense: di Polo l'unico gol siglato dai nerazzurri.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per 29^ e 33^ giornata di Serie D:

GIRONE B - 33^ giornata

Casatese - Sona 5-3 | Fusi (C), Di Nardo (S), Pavan (S), Perego (C), Di Nardo (S), Sala (C), Recino (C), Pontiggia (C)

GIRONE C - 29^ giornata