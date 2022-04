Serie D, risultati e marcatori delle partite di 28^ e 32^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Nel girone B, partita stregata per il Sona, che gioca bene e costruisce tante occasioni da gol, senza però finalizzare. Alla fine a esultare è l'Arconatese, che segna nel corso degli ultimi minuti con Siani e si aggiudica l'intera posta in palio (0-1).

Nel girone C, sussulto d'orgoglio per il San Martino Speme, che vince 3 a 1 con il Levico Terme, forte del tris siglato con Balde, Bertaso e Moraschi, sporcato sul finale dal rigore di Torregrossa. Successo di spessore anche per l'Ambrosiana, che rifila un poker al Delta Porto Tolle che alimenta le speranze di salvezza. Nel 4 a 1 definitivo, dopo il vantaggio ospite di Busetto, è dominio rossonero: la doppietta di Righetti, accompagnata dal penalty di Boix e dal sigillo di Dall'Agnola, regalano tre punti fondamentali per continuare a sperare nel raggiungimento dell'obiettivo. Sconfitta pesante, invece, per il Caldiero, che crolla a Cartigliano. I padroni di casa si impongono per 5 a 2: inutili i tiri dagli undici metri di Filiciotto e Cacciatore.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per 28^ e 32^ giornata di Serie D:

GIRONE B - 32^ giornata

Sona - Arconatese 0-1 | Siani (A)

GIRONE C - 28^ giornata