Serie D, risultati e marcatori delle partite di 27^ e 31^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Nel girone B, terzo pareggio consecutivo per il Sona: sul campo del Caravaggio il risultato è di un 1 a 1 sofferto che permette ai rossoblù di allontanarsi dalla zona calda dei play-out. Al vantaggio dei padroni di casa firmato Gallo, ha risposto Di Nardo su calcio di rigore.

Nel girone C, pari anche per il Caldiero, che impatta 1 a 1 sul Campodarsego: ospiti subito in vantaggio, ma poi ci pensa Rossi a rimettere le cose in equilibrio. Nè vincitori nè vinti nemmeno in Cartigliano-Ambrosiana, con i rossoneri che (ancora una volta) hanno dimostrato di non mollare mai: sotto di due reti (Gijoni e Murataj), ribaltano le sorti del match con il bis targato Menolli e Dall'Agnola (2-2). Cade e rimane sempre più ultimo in classifica il San Martino Speme, che a Mestre crolla dopo essere passato avanti per primo con Antinoro: Tardivo e Segalina regalano i tre punti ai locali (2-1).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per 27^ e 31^ giornata di Serie D:

GIRONE B - 31^ giornata

Caravaggio - Sona 1-1 | Gallo (C), Di Nardo rig. (S)

GIRONE C - 27^ giornata