Serie D, risultati e marcatori delle partite di 26^ e 30^ giornata di campionato

Turno infrasettimanale rovente per le squadre veronesi di Serie D.

Nel girone C, il Caldiero si aggiudica un colpo in trasferta in zona Cesarini: sul campo del Montebelluna, dopo il rigore di Filiciotto e il gol di Moscatelli, i termali si vedono riagguantare dalla doppietta di Visinoni; a tempo scaduto, però, è il solito Zerbato a mettere il sigillo da tre punti (2-3). Forti emozioni anche per l'Ambrosiana, brava a crederci fino in fondo: sotto di tre gol all'intervallo col Dolomiti Bellunesi, i rossoneri rimontano clamorosamente nella ripresa con Manconi e Menoli ad aggiungersi all'autogol di Tibolli (3-3). Niente da fare per il San Martino Speme, battuto 0 a 2 dallo Spinea.

Nel girone B, invece, altro pareggio a porte inviolate per il Sona, che non va oltre lo 0 a 0 con la Real Calepina.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per 26^ e 30^ giornata di Serie D:

GIRONE B - 30^ giornata

Sona - Real Calepina 0-0

GIRONE C - 26^ giornata