Serie D, risultati e marcatori delle partite di 25^ e 29^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Nel girone B, è un pareggio d'oro per il Sona, che conquista un punto pesante sul campo del Villa Valle. Nello scontro diretto per la salvezza finisce 0 a 0, con il portiere rossoblù Carnelos più volte provvidenziale a salvaguardia del risultato.

Nel girone C, l'unica formazione veronese a fare punti è il Caldiero, che pareggia 1 a 1 contro l'Este: a Zerbato risponde Battistini. L'Ambrosiana crolla in casa col Montebelluna, che passa con un netto 0 a 3 targato Abdulai e Biancheri (doppietta). Sconfitta di misura, invece, per il San Martino Speme nella sfida esterna col Delta Porto Tolle: non basta il gol di Ciuffo, decidono la contesa le firme di Nappello e Biolcati (2-1).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per 25^ e 29^ giornata di Serie D:

GIRONE B - 29^ giornata

Villa Valle - Sona 0-0

GIRONE C - 25^ giornata