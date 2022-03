Serie D, risultati e marcatori delle partite di 24^ e 28^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Nel girone B, è un debutto vincente per mister Cogliandro, nuovo tecnico del Sona: contro il fanalino di coda Leon, i rossoblù non falliscono l'appuntamento cruciale vincendo 1 a 0 per merito del rigore realizzato da Marchesini.

Nel girone C, doppio pareggio per due squadre veronesi. Il San Martino Speme, dopo il gol subito di Bussi per il Cjarlins Muzane, reagisce con la punizione di Davide Marini; protagonista della sfida anche il portiere nerazzurro Scalera, che para un penalty e salva il risultato di 1 a 1. Stesso tabellino per l'Ambrosiana, che in trasferta strappa un punto all'Adriese grazie al timbro di Menolli dopo il vantaggio locale firmato Maniero. Finisce ko, invece, il Caldiero: a Chioggia ad imporsi è l'Union Clodiense, a segno con Mboup e Di Maria (2-0).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per 24^ e 28^ giornata di Serie D:

GIRONE B - 28^ giornata

Sona - Leon 1-0 | Marchesini rig. (S)

GIRONE C - 24^ giornata