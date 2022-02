Serie D, risultati e marcatori delle partite di 19^ e 22^ giornata di campionato

Avanza, finalmente senza troppi rinvii, il campionato di Serie D.

In occasione del terzo appuntamento del nuovo anno, valido per la seconda giornata di ritorno, per la prima volta tutte e quattro le squadre veronesi sono scese in campo nel weekend appena trascorso.

Nel girone B pareggio a reti bianche per il Sona, bloccato sullo 0-0 con la Castellanzese. La squadra rossoblù è reduce dal successo di spessore conquistato con la capolista Sangiuliano City nell'infrasettimanale.

Nel girone C prosegue la serie positiva il Caldiero, vittorioso 2-0 sullo Spinea: a segno Zerbato e Boldini. Finisce 1-1 invece tra Ambrosiana e Cattolica: al vantaggio di Righetti risponde Padulano. Colpo esterno per il San Martino Speme, che alla prima uscita del 2022 espugna il campo del Campodarsego con un netto 0-3: Marini, Moraschi e Antinoro i marcatori della sfida.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per 19^ e 22^ giornata di Serie D:

GIRONE B - 22^ giornata

Castellanzese - Sona 0-0

GIRONE C - 19^ giornata